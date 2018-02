MODA: EBITDA DI 18 MLN NEL 2017 PER FASHION BOX, RICAVI 230 MLN

6 febbraio 2018- 16:18

Milano, 6 feb. (AdnKronos) - Fashion Box, cui fa riferimento il brand Replay, chiude il 2017 con un ebitda di 18 milioni e ricavi pari a 230 milioni di euro, realizzati per l’85% con l’export. “Sono molto felice che finalmente iniziamo a raccogliere i risultati del lavoro svolto. La crescita registrata - commenta Matteo Sinigaglia, Ceo di Fashion Box - ci proietta in un nuovo percorso e ci permette di prevedere per il 2018 una chiusura a 245 milioni di euro. Oggi la nostra crescita, che deve rimanere sana e misurata, tocca tutti i mercati in cui siamo presenti ed è trasversale alle diverse categorie di prodotto".Il denim pesa oggi per circa il 50% del giro d’affari complessivo. L’assetto distributivo multicanale del gruppo affianca ad una rete retail (111 monomarca, 44 outlet e 136 fra corner e shop in shop) un canale wholesale sviluppato soprattutto in mercati maturi come quello europeo, e l’e-commerce che, quest’anno, con un 5% circa del fatturato complessivo, si posiziona come il primo negozio del brand per volumi.