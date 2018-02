MODA: EBITDA DI 18 MLN NEL 2017 PER FASHION BOX, RICAVI 230 MLN (2)

6 febbraio 2018- 16:18

(AdnKronos) - Se il mercato nord europeo è oggi il più redditizio ed è seguito da mercati maturi come il Giappone che, con i suoi 14 monomarca, registra una crescita anno su anno a doppia cifra, anche l’America Latina si sta configurando un mercato con grande potenziale, fa sapere l'azienda, annunciando di prevedere "risultati rilevanti". Nello specifico, in Brasile sono stati aperti tre punti vendita nel 2017 ed è in programma una quarta apertura nel 2018. Anche in Paraguay è stato inaugurato un monomarca ad Asunción ed uno shop in shop a Ciudad del Este. Mentre in Colombia sono previste tra la fine di Aprile e l’inizio di Maggio due aperture a Bogotà e Medellìn.Un’altra area di sviluppo importante è l’Est Europa: in Ucraina alla fine del 2017 è stato inaugurato un primo store a Kiev, segnando l’avvio di un piano di sviluppo che prevede il raggiungimento di 9 store in 4 anni. A fine marzo invece inaugura un nuovo store a Skopje in Macedonia.