MODA: ELENA MIROGLIO, OGGI POSSIAMO GIOCARE PER VINCERE

3 maggio 2017- 16:05

Milano, 3 mag. (AdnKronos) - "I momenti di crisi possono diventare grandi opportunità se si riesce a intuire il percorso e ad accettare il mutamento. Noi lo stiamo facendo con il prezioso contributo di Hans Hoegstedt, un manager di visione internazionale con esperienza in diversi settori e una notevole sensibilità per i temi della moda e della cultura d’impresa italiana, di cui tutto il consiglio apprezza la spinta innovativa". Elena Miroglio, presidente di Miroglio Fashion, si emoziona nel revocare la storia di un'azienda familiare che dopo la nascita nella fine dell'Ottocento continua a imporsi e a innovarsi in un settore in piena trasformazione. "Il 2017 è un nuovo capitolo per noi - dice durante la conferenza stampa a Milano -. La nostra azienda familiare di cambiamenti ne ha visti davvero molti", ma oggi "abbiamo diverse opportunità, oggi possiamo giocare per vincere. Hans in questo ha dato un contributo determinante e prezioso". La visione del brand, la capacità di capire il mercato e anticipare i bisogni "sono armi fondamentali per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. La diversità culturale del nostro personale è un ingrediente assolutamente fondamentale che ci dà un vantaggio competitivo notevole", sottolinea Elena Miroglio."Per tutte queste ragioni, abbiamo deciso di sostenere il piano industriale con un investimento di 40,8 milioni di euro, di cui 19,5 milioni per il marketing, 17,4 milioni per il piano di rinnovamento dei negozi e 3,9 milioni per i nuovi progetti It. I risultati che vediamo nel primo trimestre ci fanno ben sperare per il futuro, sono di buon auspicio", conclude. Nei primi tre mesi del 2017, il fatturato si attesta a 140 milioni di euro, con crescite a due cifre per i marchi del gruppo tra cui Motivi, Oltre, Fiorella Rubino ed Elena Mirò.