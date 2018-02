MODA: EMI PORTA A MOSCA 143 BRAND ITALIANI PER CPM

14 febbraio 2018- 10:39

Milano, 14 feb. (AdnKronos) - Alla 30esima edizione di Cpm, Collection Première Moscow, il più importante salone moda della Russia e dell’Europa dell’Est, in programma dal 19 al 22 febbraio 2018 al Krasnaja Presnja Expocentr di Mosca, Ente Moda Italia partecipa ancora una volta con le aree speciali 'Italian Fashion' dedicate alla moda donna, uomo e bambino di abbigliamento, intimo e accessori. In scena una selezione di 143 brand italiani (in aumento rispetto ai 134 della scorsa edizione invernale) che presenteranno le loro novità per l’autunno-inverno 2018-2019: 117 collezioni adulto nella sezione Italian Fashion@CPM; 20 collezioni bambino nella sezione Italian Kids Fashion@CPM (situata all’interno dello stesso padiglione che presenta le collezioni per adulto Made in Italy); 6 collezioni intimo e beachwear nella sezione Italian Fashion@Mode Lingerie and Swim. A celebrare il traguardo della 30esima edizione di CPM e della partecipazione continua di Emi al salone, ci sarà una speciale serata italiana in una suggestiva location nel cuore di Mosca. A supporto della moda bimbo, sarà inoltre organizzata una presentazione speciale per stampa e buyer nell’area Com Kids: 'Italian Kids Fashion meets Russia', il 21 febbraio alle 10.30. "C’è un clima di ottimismo - afferma Alberto Scaccioni, amministratore delegato di Ente Moda Italia - verso la ripresa dell’economia del paese, anche i dati di Sistema Moda Italia sull’export italiano verso la Russia lo confermano: da gennaio a ottobre 2017 ha fatto registrare un +11,51% in quantità di prodotto moda, e un +14,29% in termini di valore economico, con certi segmenti merceologici in performance ancora più positive".