MODA: EMILIO PUCCI LANCIA LINEA JUNIOR CON SIMONETTA

15 maggio 2017- 17:21

Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Emilio Pucci e Simonetta hanno siglato un accordo di licenza pluriennale per il design, la produzione e la distribuzione, a livello mondiale, di una linea dedicata alle bambine da 0 a 14 anni che debutterà dalla collezione primavera–estate 2018. La nuova collezione, che verrà presentata il prossimo 22 giugno a Palazzo Pucci in occasione di Pitti Immagine Bimbo, sarà presente nelle boutique monomarca e sull’online store Emilio Pucci, in selezionati multibrand ed esclusivi department stores.