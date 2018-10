4 ottobre 2018- 10:51 Moda: Fabrizio Stroppa nuovo ad di Coccinelle

Milano, 4 ott. (AdnKronos) - A partire dal 15 ottobre, Fabrizio Stroppa sarà il nuovo ad di Coccinelle. A due anni dal lancio del progetto che ha visto il brand in forte cambiamento e sviluppo, Andrea Baldo passa il testimone ad un dirigente del suo team. Stroppa, già parte del board in qualità di Chief commercial officer, ha un passato in prestigiosi marchi luxury internazionali. Dieci anni a Londra, prima in Mulberry con un ruolo dirigenziale legato allo sviluppo del brand e successivamente in Coach per il progetto di rilancio. Precedentemente al periodo londinese, Stroppa è stato brand manager per Donna Karan nell’HQ di Lvmh Japan a Tokyo e ha maturato in Italia un’esperienza in Giorgio Armani. Coccinelle, con un fatturato in crescita e una previsione di chiusura del 2018 a quasi 100milioni di euro, "conferma con questa scelta - si legge in una nota - la volontà di affermarsi come global brand tra i maggiori player internazionali di accessible luxury.