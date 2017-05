MODA: GLOBAL BLUE, TURISTI ARABI -8% A MILANO, MA SCONTRINO MEDIO +3%

25 maggio 2017- 15:53

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Milano meta preferita da parte dei turisti arabi in visita in Italia. Emerge dai dati di Global Blue, secondo cui nei primi quattro mesi del 2017, sebbene lo shopping tax free di questa nazionalità abbia visto una flessione rispetto all’anno passato (-8%), conservano uno scontrino medio che cresce del 3% (1.035 euro) rispetto allo stesso periodo del 2016. Nelle vie del Quadrilatero, i turisti arabi rappresentano la terza nazionalità in fatto di shopping tax free dopo cinesi e russi. Va ricordato però che nel capoluogo lombardo, però, gli acquisti dei globe shopper del Middle East hanno evidenziato una flessione pari al 6% rispetto al medesimo periodo del 2016. Nei primi quattro mesi del 2017 gli arabi sono stati presenti nelle tradizionali aree di shopping della città: il Quadrilatero ha registrato una flessione delle vendite del 4,4%, in linea con il dato della città, e lo scontrino medio è stato di 1.850 euro, in leggero aumento (+2,86% sul 2016). In questo periodo hanno sofferto Via Montenapoleone (-5,8%) e Via della Spiga (-28,5%) mentre hanno spiccato Via Sant’ Andrea/Via Verri con vendite in aumento del 59,2% e uno scontrino medio pari a 2.240 euro (+69,4%). I dati Global Blue evidenziano che, seppur in calo le vendite, il budget medio di spesa dei turisti degli Oil Countries risulta comunque superiore a quello registrato delle altre nazionalità nelle medesime aree sopraindicate.