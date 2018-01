MODA: IN AUMENTO (+2,5%) I BUYER A PITTI, OLTRE 36MILA LE PRESENZE

15 gennaio 2018- 17:39

Milano, 15 gen. (AdnKronos) - I quattro giorni di Pitti Immagine Uomo 93 con un aumento di buyer (+2,5%) rispetto allo scorso gennaio, per un totale di quasi 25.000 (oltre 600 in più rispetto a un anno fa), e un numero complessivo di visitatori che ha superato come previsto le 36.000 presenze. “E’ un bilancio molto positivo, nei numeri e nell’atmosfera di grande vivacità che abbiamo vissuto in queste giornate”, dice Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine. "C'è una forte soddisfazione per il numero e l’importanza dei compratori presenti: tutti i migliori negozi e department store internazionali e i più importanti shop online". "Una nuova stagione della moda internazionale è partita da Firenze, e lo ha fatto - sottolinea - nel migliore dei modi”.I compratori esteri hanno registrato una crescita del +4% (oltre 9.200 in totale i buyer internazionali), con ottime performance da Corea (+14%), Russia (+31%), Francia (+3,5%), Olanda (+15%), Giappone (+3%), Stati Uniti (+20% nel numero dei negozi), Turchia (+23%), Austria (+8%) e Portogallo; molto bene mercati relativamente nuovi come Messico, Australia, Brasile e India. Tra i paesi nord europei spiccano i risultati di Norvegia e Finlandia (Guest Nation di questa edizione), ma forse a sorprendere maggiormente è l’exploit di tutta l’area dell’Europa dell’Est (Polonia al raddoppio dei suoi compratori, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovacchia), seguita dai Balcani (Serbia, Slovenia e Croazia), per finire all’Estonia nell’area baltica. In crescita confortante anche i numeri del mercato italiano (+1,5%), che si è attestato intorno ai 15.750 compratori registrati. La classifica dei 15 mercati più importanti di Pitti Uomo vede il ritorno al primo posto del Giappone (823 buyer), seguito da Germania (816), Regno Unito (604), Olanda (575), Spagna (565), Turchia (472), Francia (429), Cina (320), Svizzera (307), Corea (302), Stati Uniti (301), Russia (273), Belgio (255), Austria (176) e Svezia (171).