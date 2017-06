MODA: INTESA SP, EXPORT +5,9% A INIZIO 2017 (2)

6 giugno 2017- 15:47

(AdnKronos) - Per Andrea Lecce, responsabile direzione Marketing della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. "in un contesto di crescita e rafforzamento a livello globale, anche le imprese più piccole avranno spazi importanti di sviluppo se inserite come fornitori strategici all’interno di filiere presenti con successo sui mercati internazionali. Intesa Sanpaolo è il partner ideale per promuovere queste e altre forme di aggregazione e consentire alle imprese di pianificare la propria espansione sia interna sia verso i mercati esteri”.“La vocazione internazionale - aggiunge Marenzi - è una caratteristica intrinseca delle imprese italiane che necessita di essere adeguatamente supportata dal sistema bancario. La collaborazione oramai decennale tra le nostre imprese associate e Intesa Sanpaolo testimonia come sia sempre più importante avere dei solidi partner finanziari per competere a livello globale”.