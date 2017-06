MODA: ISA SETA RILEVA TOTALITà CAPITALE SIMONETTA

29 giugno 2017- 12:53

Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Isa Seta, società del gruppo Carisma, ha rilevato la totalità del capitale di Simonetta e ha sottoscritto un aumento di capitale per il rilancio dell'azienda. Simonetta è azienda leader nel mercato dell’abbigliamento bambino e opera con lo storico marchio in oltre 60 paesi. Simonetta è anche fornitore esclusivo per Fendi nell'abbigliamento bambino e ha siglato anche contratti di licenza con Lanvin, Emilio Pucci e Aston Martin.Il piano di rilancio prevede la ricerca di nuove licenze nel segmento alto del mercato, il continuo sviluppo del brand Simonetta e la crescita organica e sostenuta della fornitura Fendi."Crediamo che ci sia uno spazio di mercato crescente per prodotti di qualità elevata, stile italiano, prezzo accessibile. Simonetta ha un know-how e una leadership assoluti in questo comparto e pensiamo possa nel medio termine ritornare a crescere portando un'eccellenza italiana nel mondo in un settore di tendenza quale è l'abbigliamento bambino" ha dichiarato il presidente Giovanni Cagnoli azionista di controllo di Isa Seta e di Simonetta.