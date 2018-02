MODA: JV FARFETCH E CHALHOUB, NASCE PIATTAFORMA E-COMMERCE PER LUSSO IN M.O.

1 febbraio 2018- 14:31

Milano, 1 feb. (AdnKronos) - Farfetch, piattaforma ecommerce per l'industria della moda di lusso, e il Gruppo Chalhoub, punto di riferimento del lusso in Medio Oriente, hanno annunciato un accordo di joint venture per unire le competenze del Gruppo Chalhoub nel retail, nella distribuzione e nei servizi di marketing dell’industria del lusso in Medio Oriente e la logistica e la tecnologia della piattaforma e-commerce Farfetch. L’annuncio della partnership segue la collaborazione, annunciata lo scorso anno, tra Farfetch e JD.com, attualmente in corso, che mira ad alimentarne l’espansione in Cina. Farfetch prevede di lanciare versione della piattaforma in lingua araba entro la prima metà del 2018 e di introdurre nella propria offerta la rete di concept store e franchise del Gruppo Chalhoub. La partnership con Chalhoub porta all’apertura a Dubai della prima sede Farfetch in Medio Oriente. "Farfetch - aggiunge Patrick Chalhoub, Ceo del Gruppo Chalhoub - è il pioniere del nuovo mondo della moda di lusso, mentre Chalhoub Group è, da oltre 62 anni, pioniere nel settore della vendita al dettaglio dei prodotti di lusso. Quindi, pensiamo che ci sia una corrispondenza perfetta tra i nostri due gruppi. Come uno dei nostri primi contributi allo sviluppo di Farfetch nella Regione, siamo lieti di annunciare che i negozi Level Shoes, Level Kids e Tryano diventeranno boutique partner di Farfecth, assicurando alla piattaforma un raggio d’azione globale".