MODA: LA PETITE ROBE DI CHIARA BONI APRE A LOS ANGELES

18 maggio 2017- 16:49

Milano, 18 mag. (AdnKronos) - Dopo l’esordio italiano delle due boutique di Milano e Roma, aperte a distanza di un anno l’una dall’altra, La Petite Robe di Chiara Boni inaugura una terza nuova boutique, a Los Angeles. La boutique aprirà alla fine di agosto in 8470 Melrose Place, una delle vie più di prestigiose per lo shopping della metropoli californiana, con lo stesso concept delle boutique italiane sviluppato su una superfice di 80 mq. “A distanza di 2 anni dal primo monomarca - commenta Maurizio Germanetti, amministratore delegato dell’azienda - ci siamo resi conto con Chiara che la boutique è per noi un grande punto di forza; ci offre la possibilità di esprimere al meglio lo spirito delle nostre collezioni. È stato quindi abbastanza naturale guardare fuori dai nostri confini e lo abbiamo fatto in un mercato, come quello americano, che ci sta dando sempre maggior soddisfazioni. La scelta è ricaduta naturalmente su Los Angeles". Chiara Boni La Petite Robe ha chiuso il 2016 a 18 milioni di fatturato con un incremento del 53% sull’anno precedente e prevede di chiudere il 2017 con un ulteriore crescita che si aggira intorno al 30%.