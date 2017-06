MODA: MANILA GRACE SIGLA CON MAFRAT LICENZA LINEA 'GIRL'

20 giugno 2017- 17:38

Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Manila Grace sigla con Mafrat, azienda leader specializzata nel settore dell’abbigliamento bambino, un accordo di licenza pluriennale per la produzione e distribuzione a livello internazionale della linea 'Girl', dedicata alle bambine da 4 a 16 anni.Rafforzare la distribuzione nazionale grazie a una rete vendita specializzata nel settore bambino e aumentare la visibilità sui mercati esteri: questi gli obiettivi che le aziende intendono perseguire con l'accordo. All'estero, si lavorerà sul consolidamento nei mercati extra Ue come Russia e Medio Oriente, nei quali Mafrat è già presente con successo in department store e boutique qualificate, e sull’ingresso nei mercati nord europei. Con la stagione primavera estate 2016 la collezione bambina era già stata riportata in house per riallineare il livello qualitativo e stilistico. Prossimo appuntamento a Pitti Bimbo 85, in calendario a giugno del 2017 con la nuova collezione primavera estate 2018, ideata anche in questa stagione secondo il concetto 'Mini Me', che ripropone le fantasie, la palette cromatica e gli elementi più iconici della linea donna.