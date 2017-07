MODA: MARELLA INAUGURA PRIMO STORE A VENEZIA

28 luglio 2017- 21:45

Milano, 28 lug. (AdnKronos) - Marella, brand che fa parte del gruppo Max Mara, ha recentemente inaugurato il suo primo store a Venezia, in Ramo San Zulian - non lontano da piazza San Marco. Il negozio, firmato da Studio Cls Architetti di Milano, è di circa 150 mq. A soffitto, elementi luminosi evidenziano l’organizzazione dello spazio, modulato dalla carta da parati che cambia trama e che gioca con il grigio del pavimento e con la leggerezza delle strutture in vetro e rame. Il gruppo Max Mara, fondato nel 1951, è attualmente presente sul mercato con 19 collezioni.