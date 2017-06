MODA: MARENZI, ATTESA CRESCITA DELL'1,8% NEL 2017 (2)

6 giugno 2017- 15:42

(AdnKronos) - Intanto, nel 2016, l’industria italiana del tessile abbigliamento ha raggiunto un fatturato di 52,8 miliardi di euro (+0,9% rispetto al 2015), grazie principalmente all’andamento del macro comparto 'Abbigliamento Moda', in crescita del 1,4% (stabile il comparto del tessile). L’export, che pesa il 56% sul turnover totale, ha proseguito nel trend positivo, pur in decelerazione rispetto al passato, per cause di natura sia economica che politica a livello internazionale. Per effetto di questi trend, il settore ha registrato nel 2016 un miglioramento del surplus commerciale con l’estero, con un saldo a 8,9 miliardi di euro. L’avanzo settoriale concorre per il 10% del saldo complessivo dell’industria manifatturiera nazionale.Se si guarda al primo semestre del 2017, le previsioni indicano un fatturato in crescita (al massimo) del +2,3%, frutto di una variazione pari al +2,5% per il Tessile e al +2,1% per l’Abbigliamento-Moda. Le previsioni relative ai primi sei mesi dell’anno sono influenzate sia da un trend positivo più robusto in Italia sia dal confronto con un primo semestre 2016 particolarmente critico.Se si considera l’intero 2017, il settore Tessile-Moda dovrebbe registrare un fatturato totale pari a 53,8 miliardi di euro, in crescita del +1,8% rispetto al 2016, un progresso doppio rispetto a quello del 2016. Anche il saldo commerciale è previsto in crescita a quota 9,1 miliardi (+1,6% rispetto al 2016). Dal 2013 ad oggi, il Sistema Tessile Abbigliamento Moda è cresciuto del 4,2%, contro una crescita del PIL nazionale dell’1,8%, e una crescita dell’industria meccanica tradizionale del 3,2%; e se consideriamo la crescita del Settore Moda rappresentato dalle Associazioni che hanno costituito Confindustria Moda, la percentuale sale al 6%.