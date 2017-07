MODA: MARENZI, DOBBIAMO SALIRE SU DILIGENZA INDUSTRIA 4.0

11 luglio 2017- 15:03

Milano, 11 lug. (AdnKronos) - "Dobbiamo salire sulla diligenza di Industria 4.0, perché è fondamentale, non tanto per il super e iperammortamento, che ovviamente ci fa molto piacere, ma per riuscire a dare una svolta alle nostre aziende in modo tale che i nostri sforzi industriali - e nella moda e nella sua filiera siamo i numeri uno al mondo - si possano trasformare anche in un ottimo servizio". Così Claudio Marenzi, presidente di Confindustria Moda, intervenendo alla inaugurazione di Milano Unica nei padiglioni della fiera di Rho-Pero. "Industria 4.0, il collegamento tra la parte digitale e robotica, rappresenta la chiave di svolta per quanto riguarda i servizi che le nostre aziende possono dare", conclude Marenzi, che giudica una "scelta coraggiosa e vincente" l'avere anticipato la kermesse a luglio.