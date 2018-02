MODA: MARYLING CRESCE ALL'EST, DUE NUOVE BOUTIQUE IN COREA DEL SUD

5 febbraio 2018- 12:17

Milano, 5 feb. (AdnKronos) - Maryling amplia la rete distributiva a Est, forte del piano strategico intrapreso dal 2016 rivolto al presidio dell’estero, che oggi pesa per il 30% sul turnover complessivo dell’azienda. L’azienda italiana fondata nel 2010 e specializzata in abbigliamento femminile premium ready to wear ha esteso la propria presenza nell’area orientale, in Corea del Sud, attraverso l’apertura di due boutique a Seoul nell'ultimo biennio.Il primo negozio si estende su una superficie di 50 metri quadrati al secondo piano del Galleria West department store della metropoli. Il secondo, che prima sorgeva nel distretto Myeong-dong, si è trasferito dallo scorso anno all'interno del Lotte Avenuel World Mall, il più grande department store di lusso della Corea, localizzato di fianco alla Lotte World Tower. La torre è il quinto edificio più alto al mondo grazie ai suoi 123 piani. Lo store, che si estende su 80 metri quadrati di spazio.I nuovi negozi arrivano in ordine di tempo dopo due boutique monomarca aperte in Taiwan, un spazio a Singapore nel department store Takashimaya e due negozi a Hong Kong, dove già il marchio è presente, uno situato nel shopping mall Elements e uno presso lo storico Sogo mall. In autunno il brand ha poi raddoppiato a Singapore, presso il Marina Bay Sands e a Taipei, all'interno dello shopping center Breeze Song Gao. Lo sviluppo estero di Matyling segue l'accordo con Studio Zeta per la distribuzione italiana ed estera.