MODA: MARYLING CRESCE IN COREA DEL SUD

1 febbraio 2018- 14:15

Milano, 1 feb. (AdnKronos) - Maryling, fondata nel 2010 e specializzata in abbigliamento femminile premium ready to wear, amplia la rete distributiva a Est, con l’apertura di due boutique a Seoul nell'ultimo biennio. Il primo negozio si estende su una superficie di 50 metri quadrati al secondo piano del Galleria West. Il secondo, che prima sorgeva nel distretto Myeong-dong, si è trasferito dallo scorso anno all'interno del Lotte Avenuel World Mall, il più grande department store di lusso della Corea, localizzato di fianco alla Lotte World Tower. La torre è il quinto edificio più alto al mondo con i suoi 123 piani. I nuovi negozi arrivano in ordine di tempo dopo due boutique monomarca aperte a Taiwan, un spazio a Singapore nel department store Takashimaya e due negozi a Hong Kong, dove già il marchio è presente, uno situato nel shopping mall Elements e uno presso lo storico Sogo mall. In autunno il brand ha poi raddoppiato a Singapore, presso il Marina Bay Sands e a Taipei, all'interno dello shopping center Breeze Song Gao.