MODA: MICHAEL KORS ACQUISIRà JIMMY CHOO, VERSO GRUPPO DA 5 MLD RICAVI

25 luglio 2017- 17:04

Milano, 25 lug. (AdnKronos) - Il brand americano Michael Kors ha raggiunto un accordo per comprare Jimmy Choo, un iconico marchio del lusso, famoso per le scarpe e gli accessori. Gli azionisti di Jimmy Choo, che hanno già dato il via libera alla cessione, riceveranno 230 pence ad azione in un'operazione che assegna al brand delle scarpe un valore di 1,35 miliardi di dollari. L'obiettivo strategico è quello di creare un gruppo con una posizione di leadership nel segmento del lusso, che possa portare a 1 miliardo di dollari i ricavi di Jimmy Choo dai 470 mln attuali. L'integrazione darà vita a un gruppo da 5 miliardi di ricavi e quasi mille store. John D. Idol, presidente e ceo di Michael Kors, ritiene che il brand Jimmy Choo "sia pronto per una crescita significativa in futuro. La nostra azienda si impegnerà a sostenere il marchio forte e glamour che Jimmy Choo ha costruito negli ultimi 20 anni". L'obiettivo del gruppo americano è anche quello di crescere in Asia, mercato dove Jimmy Choo, che ha per fondatore l'omonimo designer malesiano, registra il 30% dei ricavi.