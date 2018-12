31 dicembre 2018- 15:07 Moda: Michael Kors diventa Capri Holdings, perfezionato acquisto Versace

New York, 31 dic. (AdnKronos) - Il gruppo di moda statunitense Michael Kors Holding diventa Capri Holdings limited e dal 2 gennaio alla borsa di New York il suo ticker, cioè l'abbreviazione che identificherà la società, diventerà Cpri. Lo rende noto lo stesso gruppo Usa annunciando il perfezionamento dell'acquisizione di Versace.Con l'acquisizione di Versace, commenta John D. Idol, il presidente e Ceo di Capri Holdings, "abbiamo creato uno dei principali gruppi mondiali del lusso di moda nel mondo. Il nuovo nome del gruppo, Capri Holdings, è ispirato alla leggendaria isola che è stata a lungo riconosciuta come destinazione iconica, glamour e di lusso. Le tre spettacolari formazioni rocciose dell'isola, formatesi oltre 200 milioni di anni fa, sono il simbolo del patrimonio senza tempo e delle solide fondamenta che sono al centro di ognuno dei tre marchi" del gruppo.Versace, continua Idol, "è stata a lungo riconosciuta come una delle case di lusso di moda leader a livello mondiale ed è sinonimo di stile e glamour italiano. Siamo entusiasti che la casa Versace sia ora parte della nostra famiglia di marchi di lusso. Non vediamo l'ora di lavorare con il Chief Creative Officer Donatella Versace, con il Chief Executive Officer Jonathan Akeroyd, e il loro team di talento per continuare a guidare la crescita e il successo di Versace a livello globale".