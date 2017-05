MODA: MIROGLIO FASHION, +18,3% FATTURATO PRIMO TRIMESTRE 2017

3 maggio 2017- 15:51

Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Numeri in crescita per Miroglio Fashion nei primi tre mesi del 2017. Il fatturato si attesta a 140 milioni di euro, con crescite a due cifre per i marchi del gruppo, tra cui Motivi, Oltre, Fiorella Rubino ed Elena Mirò. E' quanto annuncia l'amministratore delegato Hans Hoegstedt nel corso della conferenza stampa a Milano. L'aumento del margine di contribuzione segna +10,4 milioni, mentre l'aumento del margine operativo lordo registra +8,4 milioni nel primo trimestre dell'anno. L’obiettivo prudenziale "è una crescita del fatturato a fine anno del 5%, col raggiungimento del break even al 2018, "ma se continuiamo con numeri come questi può succedere prima. Dobbiamo restare con i piedi per terra e puntare a una crescita solida". Il mercato ’curvy’ resta il core business, considerando che il 55% delle donne porta una taglia dalla 46 in avanti.