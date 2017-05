MODA: MIROGLIO FASHION, +18,3% FATTURATO PRIMO TRIMESTRE 2017 (2)

3 maggio 2017- 15:53

(AdnKronos) - I dati del primo trimestre "ci danno speranza che la strada presa sia quella giusta", sottolinea l'ad Hoegstedt. "Nel primo trimestre abbiamo avuto oltre 100 mila clienti nuovi, la vendita e-commerce è cresciuta del 70%, a fine aprile abbiamo già completato il restyling di 47 negozi e in altri 47 negozi abbiamo lavori in corso", sottolinea. Il nuovo corso prevede un lavoro di focalizzazione sul posizionamento dei diversi marchi con una focalizzazione sui quattro brand - Elena Mirò, Oltre, Fiorella Rubini e Motivi - che valgono l'83% del fatturato. Soddisfano in particolare i risultati in Spagna "sta andando bene, la Spagna ci sta dando grande soddisfazione", ma Miroglio Fashion resta ben piantata in Italia e su un lavoro di posizionamento dei marchi per capire clienti e competitor. Gli investimenti nel 2017 saranno pari a 40,8 milioni di euro, di cui 19,5 milioni per il marketing, 17,4 milioni per il piano di rinnovamento dei negozi e 3,9 milioni per i nuovi progetti tecnologici. "Il piano presentato a dicembre è un piano triennale, ma in un mercato dinamico come questo preferisco affrontare un anno alla volta", chiosa l'ad. La società Miroglio Fashion crea e commercializza 11 brand di moda femminile (compresa la joint venture) distribuiti a livello internazionale. il numero dei punti vendita monomarca è a quota 1.188, a cui si aggiungono 2.400 negozi wholesale.