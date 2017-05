MODA: MIROGLIO FASHION CAMBIA VESTE, INVESTIMENTI PER 40,8 MLN EURO (2)

3 maggio 2017- 16:42

Milano, 3 mag. (AdnKronos) - "Dopo il drastico calo dei consumi nel settore dell’abbigliamento negli anni della crisi economica, il mercato del fashion si è sempre più polarizzato tra il lusso e il settore del basso prezzo, con le grandi catene internazionali cresciute in modo esponenziale conquistando consumatori e quote di mercato. Tutto il 'settore di mezzo', ha subito il colpo. Anche Miroglio Fashion ha dovuto e saputo reinventarsi". In un mercato "drogato di promozioni" - la media in un anno è più di 200 giorni di saldi- a farne le spese sono in particolare i negozi monomarca - vendite -60% in Italia negli ultimi dieci anni -, "cresce invece il settore 'curvy' che continua a rappresentare per noi una grande opportunità", spiega l'amministratore delegato Hans Hoegstedt. Sono 14,5 milioni le donne che vestono dalla taglia 46 in su (55% del totale donne), per una spesa di 4,5 miliardi di euro, cifra destinata a crescere vista la tendenza. In un settore in trasformazione Miroglio fashion punta su qualità, rafforzamento del brand, marketing e innovazione. A supporto della nuova identità dei brand, a partire da inizio anno, si sono sviluppati i nuovi store concept e lanciate campagne di comunicazione su stampa, radio, web e affissioni. Sono stati realizzati eventi con partecipazione di testimonial di spicco come la top model Kate Grigorieva per Motivi e creazioni di capsule collection firmate da personaggi dello spettacolo e della musica, come Vanessa Incontrada per Elena Mirò e Noemi per Fiorella Rubino. Fondamentale anche l’attenzione al retail e alla shopping experience. "Vogliamo creare una relazione positiva con la cliente, un rapporto umano e autentico che possa fare sentire ogni donna come a casa propria: accolta, seguita e coccolata" sottolinea Hoegstedt. Quello del retail è un ambito in cui l’azienda di Alba è stata pioniera: nel 1993 ha creato con Motivi il primo fast fashion italiano su scala industriale. Ad oggi la distribuzione di Miroglio Fashion è di 1.188 punti vendita monomarca pari a oltre 10 chilometri di vetrine. Alla vendita nei negozi si è nel tempo affiancata e integrata quella online, che nel primo trimestre 2017 ha registrato +70%. E' stato lanciato un piano di rinnovamento dei negozi, "che prevede il restyling di 300 punti vendita in 300 giorni", senza dimenticare gli investimenti in tecnologia: dal progetto 'Casse intelligenti'a Workplace, l’innovativo tool creato da Facebook per facilitare e velocizzare la comunicazione interna in azienda.