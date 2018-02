MODA: MOSCOT A MIDO CON LA 'GOLDEN ERA', SPAZIO A MILANO PROSSIMO OBIETTIVO

15 febbraio 2018- 17:14

Milano, 15 feb. (AdnKronos) - Negli Stati Uniti il brand è un'istituzione. Gli occhiali Moscot li indossano Johnny Deep, lady Gaga, Tim Burton, Tom Hanks, Josh Hartnett, Kate Moss, Kirsten Dunst. In Italia esiste un solo punto vendita, a Roma, inaugurato lo scorso anno. E ora Harvey e Zack Moscot, rispettivamente padre e figlio, Ceo e direttore creativo del brand, stanno per arrivare a Milano con la nuova collezione. Sono la quarta e quinta generazione di una maison newyorkese nata più di 100 anni fa, che ancora oggi ha mantenuto la formula della conduzione familiare. E l'obiettivo è di arrivare quanto prima anche ad aprire un punto vendita a Milano.La scelta di Roma come prima città dove inaugurare in Italia, spiegano all'Adnkronos Harvey e Zack Moscot, è stata dettata dal fatto che "in quanto città storica e immersa nelle arti, è perfettamente allineata con il nostro brand. Le nostre radici sono state piantate nella zona più a est di New York nella prima parte del XX secolo e anche il flagship si trova lì. Questo storico e centrale quartiere è stato la culla di tanti creativi indipendenti newyorkesi: artisti, cineasti, musicisti, scrittori, architetti. Il nostro profondo legame con questa comunità è stato riproposto anche a Roma. E in questo senso anche Milano è sicuramente tra i nostri obiettivi".