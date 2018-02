MODA: MOSCOT A MIDO CON LA 'GOLDEN ERA', SPAZIO A MILANO PROSSIMO OBIETTIVO (2)

15 febbraio 2018- 17:14

(AdnKronos) - Intanto la collezione primavera estate che verrà presentata a Mido (a Milano dal 24 al 26 febbraio), "rappresenta un'evoluzione dei nostri classici. Abbiamo preso due dei nostri pezzi più iconici e li abbiamo spruzzati d'oro. Chiamiamo questo rifacimento di Lemtosh e Zev la nostra 'Golden Era', che comprende anche un nuovo telaio in oro chiamato Punim per completare la nostra collezione". Lo stile di Moscot muove sempre dal classico: "i nostri disegni sono senza tempo, un inno a qualsiasi stile o atteggiamento. Molti dei nostri fan tendono ad essere 'tipi creativi'. Del resto siamo un marchio del centro di New York e siamo nell'Est Side da 103 anni. Abbiamo capito che Moscot è apprezzato da coloro che hanno una certa mentalità e una predilezione per il design classico e senza tempo, che trascende i gruppi di età o la demografia".Nessuna preoccupazione per Harvey e Zack Moscot rispetto all'apprezzamento dell'euro sul dollaro e, in generale, relativamente all'andamento dell'economia americana, in rapporto a quella del Vecchio Continente: "come marchio globale, le fluttuazioni valutarie fanno sempre parte del business. Attualmente, con il rafforzamento dell'euro, i nostri clienti internazionali beneficiano di questo cambiamento. Siamo sempre stati consapevoli dei nostri prezzi e abbiamo lavorato molto duramente per resistere all'aumento dei costo dei prodotti negli ultimi due anni. Con oltre 100 anni di attività, come azienda a conduzione familiare, abbiamo imparato a essere resilienti nel mercato globale in continua evoluzione".