19 dicembre 2018- 15:53 Moda: nel piano di 120% Lino 6 flagship store ogni anno

Milano, 19 dic. (AdnKronos) - Apertura di 6 flagship store ogni anno per i prossimi sei anni in città rilevanti della 'Sunbelt', di cui 5 negli Usa e 1 nel bacino del Mediterraneo; sviluppo in contemporanea del canale wholesale attraverso corner e shop-in-shop nei department store di maggior prestigio, soprattutto in Europa, Russia, Usa, Giappone e in tutto il resto dell’Asia; sviluppo delle vendite online. Questo nel piano industriale di 120% Lino, il brand id proprietà del nuovo fondo di private equity 'Fund', costituito da Q Group & Pambianco, e Palladium Moda di Alberto Peretto, che lo fondò 30 anni fa a sant'Agata Bolognese. Tutto nacque da una giacca di lino di seconda mano che l’imprenditore trovò a Camden Town (Londra) e dalla cui ispirazione hanno preso vita le raffinate collezioni per l’uomo e la donna realizzate in fibre naturali di alta qualità che ancora oggi costituiscono il dna del brand. Le collezioni 120% Lino sono attualmente distribuite attraverso un network di showroom, di agenti e di distributori locali a livello mondiale. Il canale wholesale è estremamente qualificato e vanta insegne come, fra le altre, La Rinascente, Fenwick (Londra), Harrods (Londra), Tsum (Mosca) e Isetan (Tokyo). Al wholesale si affianca il canale retail che, ad oggi, conta 7 punti vendita monomarca distribuiti tra Milano e la Florida, in particolare nell’area di Miami. 120% Lino è infatti presente in Usa attraverso la filiale di Miami.L'ad Mauro Grange, ricorda che "il giro d’affari del brand nel 2017 si è attestato sui 12 milioni di euro di ricavi in crescita dell’11% sull’esercizio precedente di cui il 40% sviluppato in Usa e ha registrato un ebitda pari al 18%. L’obiettivo di sviluppo, con l’ingresso di Made in Italy Fund, è di triplicare il fatturato nel giro di 4 anni. Entro il 2022, vorremmo avere 27 negozi diretti di cui 21 negli Usa (area della Sunbelt) e 6 in Europa".