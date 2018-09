21 settembre 2018- 12:48 Moda: nel primo semestre export Milano di 3,4 mld, +5,4%

Milano, 21 set. (AdnKronos) - Nei primi sei mesi dell'anno l'export del settore della moda della Lombardia ha toccato i 6,6 miliardi di euro, in aumento del 3,4% rispetto al primo semestre del 2017. Milano traina il settore italiano con esportazioni per 3,4 miliardi in sei mesi, in crescita del 5,4%. Seguono Firenze (2,9 miliardi), Vicenza (2,3 miliardi), Treviso (1,2 miliardi) e Prato (1,1 miliardi). Tra le prime 20 città, secondo un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, compaiono anche Como (726 milioni), Bergamo e Varese con mezzo miliardo. E se l’abbigliamento rappresenta un terzo delle esportazioni totali lombarde e supera i 2 miliardi, sono le borse e le calzature a registrare gli aumenti più forti: rispettivamente del 14,2% e del 12,2%. Per l’Italia la prima meta dell’export è la Francia, seguita da Svizzera, Germania e Stati Uniti. Per la Lombardia prima destinazione sono gli Stati Uniti, seguiti da Francia, Hong Kong, Cina e Germania. E per Milano la prima meta delle esportazioni sono gli Stati Uniti, con 466 milioni di export, seguiti da Hong Kong (380 milioni), Cina (363 milioni) e Giappone (260 milioni). "Il comparto della moda -spiega Sergio Rossi, direttore di Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi- si conferma uno dei settori prioritari dell’export regionale e nazionale con un trend costantemente positivo. Oltre a consolidare il proprio posizionamento nelle destinazioni tradizionali, i prodotti Made in Italy stanno conquistando importanti fette di mercato anche in paesi fino a qualche anno fa poco ricettivi come Hong Kong, Singapore e Cina".