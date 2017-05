MODA: NORSA NEL CDA DI ERMENEGILDO ZEGNA

18 maggio 2017- 16:50

Milano, 18 mag. (AdnKronos) - Michele Norsa è stato nominato membro del consiglio di amministrazione della Ermenegildo Zegna Holditalia, capogruppo del brand. Laureato in Economia e Commercio al'Università Cattolica di Milano, Norsa attualmente è amministratore non esecutivo di Rocco Forte Hotels, consigliere di amministrazione di Oettinger Davidoff, industrial partner in Fondo Strategico Italiano e membro dell’International Advisory Board della China International Business School.Dal 2006 al 2016 è stato amministratore delegato e direttore generale della Salvatore Ferragamo, guidandone con successo la quotazione in borsa nel 2011. In precedenza, ha ricoperto posizioni di direzione in aziende del luxury fashion (Valentino Fashion Group, Marzotto, Gruppo Benetton) e dell'editoria (Gruppo Rizzoli e Sansoni Editore). "Sono certo – ha dichiarato Gildo Zegna, amministratore delegato del Gruppo Zegna – che Michele apporterà un significativo valore aggiunto al nostro Brand e contribuirà al successo del progetto ‘Zegna way forward’". Oltre a Michele Norsa, fanno parte del cda il presidente onorario, Angelo Zegna, il presidente Paolo Zegna, l’amministratore delegato Ermenegildo Zegna e i consiglieri Domenico De Sole, Henry Peter, Marco Vitale e Renata Zegna Schneider.