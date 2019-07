25 luglio 2019- 11:11 Moda: OVS, si impegna ad usare il 100 % di cotone sostenibile entro il 2020

Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - Entro il 2020 il 100% del cotone utilizzato nelle collezioni OVS sarà sostenibile e includerà cotone organico, cotone proveniente da coltivazioni BCI o riciclato (nel 2018 questo materiale rappresentava quasi il 70% della produzione totale). Un importante obiettivo che, in termini di impatto ambientale, si tradurrà in un risparmio di circa 14 miliardi di litri d’acqua, una significativa riduzione di pesticidi (15 tonnellate) e di Co2 (circa 6000 tonnellate). Leader in Italia nel mercato dell’abbigliamento donna, uomo, bambino, OVS già da tempo ha posto l’innovazione sostenibile al centro delle attività produttive, consapevole della sua importanza per il futuro dell'ambiente e per i milioni di clienti che ogni anno visitano e acquistano nei suoi oltre 1000 negozi.