22 ottobre 2018- 19:34 Moda: partnership Miroglio-Jamilco per sviluppo Elena Mirò in Russia

Milano, 22 ott. (AdnKronos) - Miroglio Fashion ha siglato un accordo di partnership di dieci anni con Jamilco, società attiva nella distribuzione di abbigliamento e accessori di moda, per lo sviluppo di Elena Mirò in Russia, Kazakistan, Bielorussia e Armenia. Attraverso la partnership con Jamilco, Miroglio Fashion espanderà la presenza del brand nei quattro Paesi con l'obiettivo di raggiungere oltre 10 negozi monomarca Elena Mirò entro la fine del 2022.“Siamo molto contenti di avviare questa nuova partnership con Jamilco in Russia, che rappresenta un passo determinante nella strategia di sviluppo internazionale di Miroglio Fashion”, commenta Hans Hoegstedt, amministratore delegato di Miroglio Fashion. “Siamo onorati ed entusiasti di collaborare con Miroglio Fashion per sviluppare Elena Mirò in Russia", spiega Kira Balashova, direttore generale di Jamilco. "Questo segna l’ingresso di Jamilco nel segmento della moda curvy, che ancora non era presente nel nostro portfolio".