25 ottobre 2018- 12:55 Moda: Pilotti (Assocalzaturifici), perso 40% mercato russo in 5 anni

Milano, 25 ott. (AdnKronos) - "Solo nel 2013 esportavamo in Russia calzature per 600 milioni di euro, ma nel 2017 siamo scesi a 340 milioni, con una perdita del 40% in cinque anni". Annarita Pilotti, presidente di Assocalzaturifici, ha avuto un colloquio con il premier italiano Giuseppe Conte in visita all’Obuv’ Mir Koži di Mosca, manifestazione internazionale di riferimento per il mondo calzaturiero nell’are della Csi.“Abbiamo trovato - ha riferito Pilotti - nel premier Conte un interlocutore attento e sensibile alle nostre problematiche e speriamo che nell’agenda politica italiane ed europea le nostre necessità trovino presto soluzione anche grazie ad una sempre più proficua collaborazione tra Italia e Russia. Abbiamo con questi territori una relazione commerciale che dura da oltre 20 anni e le sanzioni costituiscono un ostacolo drammatico allo sviluppo del nostro settore, che si unisce alla svalutazione del rublo e all’aumento dei costi del prezzo del petrolio".Nel 2017 l’Italia ha esportato in Russia oltre 6milioni di paia di calzature, per un valore complessivo di 379milioni di euro. Nei primi sei mesi del 2018 l’export calzaturiero verso Mosca vale 161milioni di euro, in calo dell’8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nell’intera area CSI l’export italiano di calzature ha totalizzato oltre 483milioni di euro nel 2017 mentre nei primi sei mesi dell’anno le esportazioni di calzature italiane verso la CSI valgono 212milioni di euro, in calo del 5,3% in valore rispetto ai primi sei mesi del 2017.