MODA: QUOTA EXPORT AL 60-65% ENTRO FINE ANNO PER BALDININI

13 giugno 2017- 11:09

Milano, 13 giu. (AdnKronos) - Baldinini si prepara a crescere oltreconfine nel corso del 2017 con l'obiettivo di raggiungere una quota di export del 60-65% rispetto all'ultimo biennio. Russia, Europa e Medio Oriente i mercati chiave. Lo annuncia la maison che spiega anche di volere diversificare l'ifferta. “Oggi nel mondo siamo attivi attraverso una rete di 130 boutique, 80 di queste presenti in Russia, insieme a 300 multimarca. Il 2017 ci ha portato a guardare a un’internazionalizzazione del nostro marchio: dopo avere chiuso i dodici mesi con un fatturato in linea con quelli degli ultimi esercizi, nell’anno contiamo di raggiungere una quota export in salita del 60-65% rispetto all’ultimo biennio”, ha commentato Gimmi Baldinini, ceo della maison.In Russia, in cui l’azienda è presente da oltre 30 anni, Baldinini ha registrato in particolare non solo la ripresa delle vendite nel campionario autunno inverno dopo gli ultimi due anni di crisi del Paese, ma anche il ridimensionamento del canale online. “A Mosca e a San Pietroburgo stiamo lavorando sul restyling del concept degli store per identificare il dna made in Italy dell’azienda. Nella seconda città ci espanderemo attraverso l’opening di tre punti vendita, che andranno ad affiancare i 4 già esistenti”, ha aggiunto.