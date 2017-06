MODA: QUOTA EXPORT AL 60-65% ENTRO FINE ANNO PER BALDININI (2)

13 giugno 2017- 11:09

(AdnKronos) - L’espansione ha coinvolto anche gli Stati Uniti, dove il brand ha aperto le boutique a gestione diretta situate al Roosevelt Field mall a New York, al Brickell City centre a Miami e a Short Hills a Long Island. In Cina il network di quattro boutique sarà a breve rafforzato dall’opening di altri punti vendita a Shanghai e da due store che vedranno luce nel centro di Pechino. In Medio Oriente arriveranno poi uno spazio in franchising a Dubai, all’interno del Mall of Emirates e una boutique presso Le Galeries Lafayette di Doha, che si aggiungeranno alle quattro boutique oggi attive sul territorio.Accanto alla strategia di sviluppo worldwide, Baldinini ha messo in primo piano anche quella dell’omni-channel. A cominciare dal lancio del sito baldininitrend.it, dedicato alla linea Baldinini Trend che è stata rivista nell’offerta e completamente rinnovata. I capi potranno in questo modo essere acquistati sulla piattaforma oltre che in selezionati monomarca a Milano, Roma, Rimini e a breve, in attesa della prossima apertura, presso Orio al Serio. La boutique situata a Milano in piazza San Babila è stata poi integrata con una customer experience omnichannel multisensoriale rivolta appunto a un coinvolgimento del cliente a 360°, che potrà acquistare attraverso l’utilizzo di monitor e I-Pad in store.“Il canale e-commerce è attivo all’80% e copre tutti i Paesi esclusa la Cina, compresi Europa, Usa e Russia. Stiamo registrando un incremento a doppia cifra a livello worldwide, che dovrebbe andare a coprire nel breve-medio periodo circa il 20% del turnover totale” ha concluso Baldinini.