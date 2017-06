MODA: RENZI, HA DIGNITà INDUSTRIALE, VALE OLTRE 500MILA POSTI LAVORO

6 giugno 2017- 14:30

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - E' necessario riconoscere alla moda "dignità industriale", perché "vale 88 miliardi di fatturato, 55 mld di export, 584mila posti di lavoro". Lo ricorda il segretario del Pd, Matteo Renzi, invitato a parlare sul palco dell'assemblea generale di Sistema Moda Italia. "Stiamo parlando di un "pezzo di economia rilevantissimo". "La politica conosce i nomi di questi imprenditori, ma troppo spesso- fa notare - non li riconosce come valore imprenditoriale, culturale e sociale del paese. Stiamo parlando di più di mezzo milione di posti di lavoro, di un pezzo fondamentale dell'export che dà vita non soltanto a un avanzamento della bilancia, ma anche a veri e propri distretti sul territorio che fanno crescere l'indotto e lo educano ad avere uno sguardo aperto e a innovare ed essere fiduciosi e curiosi"."Per tutti questi motivi - conclude Renzi - io credo che sia doveroso da parte di tutta la classe politica - destra, sinistra, sopra e sotto - considerare la moda non come qualcosa da addetti ai lavori ma come un pezzo del sistema politico e culturale del nostro paese" conclude il segretario dei democratici.