MODA: SECCO (FEDERMODA), DA 'FALSI' DANNI PER 9,9 MLD L'ANNO, VENETO TRA PIù PENALIZZATI

16 luglio 2017- 12:49

Venezia, 16 lug. (AdnKronos) - La moda italiana è la più bella del mondo ma anche la più ‘copiata’: un primato negativo, quello della contraffazione, che colpisce le nostre imprese del settore sottraendo loro 9,9 miliardi l’anno in termini di mancate vendite. I danni della contraffazione si riflettono anche sull’occupazione, impedendo alle imprese di creare 88.500 posti di lavoro.“La regione Veneto – spiega Giuliano Secco Presidente regionale Veneto della federazione moda – è tra le principali danneggiate. Siamo terzi per numero di imprese sia totali, quasi 15mila che artigiane, ben 8.651, diamo lavoro in complesso ad oltre 95mila addetti e soprattutto siamo i primi per valore delle nostre esportazioni ben oltre i 15 miliardi di euro, sui 61 totali italiani, ben il 25%. La nostra specializzazione -prosegue Secco – emerge anche dalle nostre presenza al Salone dei “super fornitori” Origin Passion e Belives al quale stiamo partecipando con 14 imprese su 80 totali”. Secondo la rilevazione di Confartigianato, a livello mondiale i ‘falsi’ nel settore della moda valgono 66,3 miliardi di euro e rappresentano il 32% di tutte le merci contraffatte.