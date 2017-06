MODA: SMI, ABBIGLIAMENTO BIMBO +2,8% NEL 2016 A 2,7 MLD EURO

21 giugno 2017- 15:05

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Nel 2016 l'abbigliamento bambino resta interessato da una dinamica di segno positivo, con una accelerazione del ritmo di crescita rispetto al 2015. Grazie ad un incremento del +2,8%, il fatturato settoriale sorpassa ampiamente i 2,7 miliardi di euro. Lo evidenzia il Centro Studi di Sistema Moda Italia alla vigilia di Pitti Immagine Bimbo alla sua 85esima edizione.A sostenere la moda junior è l'export, ma anche l'Italia, che ha registrato una dinamica tra le migliori raggiunte in tutto il panorama del Tessile-Abbigliamento. Nello specifico, l’export di comparto viene stimato in aumento del +4,4% su base annua, performance questa che ha consentito alle vendite estere di superare il miliardo di euro. Sul fronte interno, nell’anno solare il sell-out archivia una variazione pari a -0,2%, confermando così sostanzialmente i livelli raggiunti nel 2015. Parallelamente, le importazioni dall’estero, come riscontrato per la maggior parte dei comparti dell’abbigliamento-moda frenano al -0,6%. Lo scorso anno la bilancia commerciale settoriale, pur restando in deficit, ha guadagnato 53 milioni di euro e si è portata così a -736 milioni.