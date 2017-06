MODA: SMI, ABBIGLIAMENTO BIMBO +2,8% NEL 2016 A 2,7 MLD EURO (2)

(AdnKronos) - Con riferimento ai principali mercati di sbocco, la Spagna, pur al primo posto, presenta un decremento del -5,6%, in controtendenza rispetto al dato medio di comparto. Di contro, le altre top destinazioni si rivelano vivaci: il Regno Unito cresce del +16,1%, la Germania del +2,2%, la Francia del +14,7%. Pur su valori più contenuti, performano egregiamente anche gli Stati Uniti (+29,4%); positivi risultano anche gli Emirati Arabi (+4,0%). Dal 2010 al 2014 primo mercato di sbocco del childrenswear italiano, la Russia, scivolata ora in sesta posizione, resta invece negativa ma decelera al -5,2%. Sulla scia di quanto sperimentato nel 2015, anche nel 2016 il mercato italiano ha saputo dimostrare una certa capacità di recupero. Il sell-out di moda junior, secondo le rilevazioni svolte da Sita Ricerca per conto di SMI, conferma sostanzialmente i livelli raggiunti l’anno precedente, archiviando un -0,2%.