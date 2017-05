MODA: SMI, FATTURATO +1,8% IN I TRIMESTRE 2017

5 maggio 2017- 12:20

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Segnali positivi dal comparto tessile moda nel primo trimestre del 2017: i ricavi mostrano una crescita dell'1,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre la stima sul resto dell'anno è quantomeno stabile, stando almeno al 63,5% del campione intervistato dal Centro Studi di Sistema Moda Italia per fare il punto sulla congiuntura del primo quarter dell'anno e dei mesi a seguire. In particolare, a livello di macro-comparto, il 'monte' della filiera mostra maggiore dinamismo, accelerando rispetto al 2016, e cresce del 3%, mentre il 'valle', guadagna un punto percentuale. Il più dinamico, ancora una volta, si mostra il mercato estero, anche se lo scarto con la variazione del mercato nazionale è contenuto. Le vendite interne registrano un +1,6%, mentre quelle estere +2%. Timida crescita della forza lavoro (+0,4%), mentre la raccolta ordini nei primi tre mesi dell'anno segna +1,4%. Quella interna frena a +0,5%, mentre quella estera avanza dell'1,7%. In generale si mostrano prudenti gli operatori del settore: il 63,5% propende per una stabilità delle condizioni del mercato; confida nel miglioramento il 20,8%, mentre il 15,6% prevede un peggioramento.