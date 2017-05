MODA: SUPERATI GLI 8MILA VISITATORI PER SPOSAITALIA

23 maggio 2017- 16:32

Milano, 23 mag. (AdnKronos) - Superati gli 8mila visitatori professionali a Sposaitalia, che cresce nella sua 40esima edizione. Nel dettaglio, sono stati 8.040 i visitatori, di cui 2.006 esteri provenienti da 67 Paesi. Guida la classifica dei buyer stranieri il Giappone con 284 (+8%); a seguire Francia (+23%), Cina (+35%), Spagna (+35%) e Stati Uniti (+9,5%). Stabili le presenze dei buyer provenienti da Germania, Svizzera, Turchia e Russia. Hanno, invece, visitato la manifestazione per la prima volta operatori provenienti da Qatar, Canada, Kazakistan e Israele."Sposaitalia Collezioni si conferma punto di riferimento del mondo bridal", spiega in una nota Fiera Milano. Nel 2018, l'appuntamento sarà anticipato ad aprile, dal 13 al 16. "Una scelta strategica che viene incontro alle richieste degli espositori dando l’opportunità di aprire il calendario internazionale del settore". La Milano Bridal Week è sempre più il riferimento internazionale per gli operatori che non si accontentano del ‘già visto’ e vogliono offrire ai propri clienti tutto il meglio della wedding fashion, con proposte d’avanguardia accanto a quelle senza tempo. Dal ritorno del romanticismo, il flower power e le nostalgie anni Cinquanta fino alle più audaci sperimentazioni con tessuti tecnici, cappelli, scarpe che osano e accessori dai colori brillanti: c’erano tutte le tendenze del momento.