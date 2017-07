MODA: 'THE GREEN JEWELLERY' TEMA DELLA NUOVA EDIZIONE VICENZAORO

4 luglio 2017- 15:46

Milano, 4 lug. (AdnKronos) - 'The Green Jewellery' è il tema della nuova edizione di VicenzaOro, la manifestazione alla quale saranno presenti oltre 1500 brand del comparto orafo-gioielleria provenienti da 36 Paesi nel mondo. Organizzata da Italian Exhibition Group, la kermesse aprirà sabato 23 settembre, e si focalizzera su responsabilità sociale e politiche di sourcing di tutti i materiali utilizzati nel settore. Grazie al supporto di Ice, VicenzaOro ospiterà 500 buyer selezionati e profilati dei principali mercati di riferimento e tra questi accoglierà anche una delegazione di 150 retailer italiani curata da Federpreziosi, Federazione nazionale delle imprese orafe gioielliere argentiere orologiaie. Viene riproposto il format espositivo dello scorso anno con 'The Boutique ShowTM', che suddivide tutta l'offerta di prodotto in 6 distretti di aziende omogenee e riconoscibili per posizionamento di mercato e valori: Icon, Look, Creation, Expression, Essence, Evolution. All’interno del Distretto Icon, ritorna N.O.W. Not Ordinary Watches, la capsule del Padiglione 7, dedicata a 12 brand selezionati del mondo degli Independent Watches.Tecnologia e Innovazione saranno invece i protagonisti dell'area S.E.T Small Equipment & Tools, al Padiglione 2.2: un progetto dedicato alle aziende di piccoli macchinari, utensili e stampanti 3D, software e piccola attrezzatura, che soddisfa la domanda sia di produttori, sia di realtà del mondo retail. Le tendenze saranno protagoniste durante la Manifestazione con Trendvision Jewellery + Forecasting, l’Osservatorio indipendente di forecasting del mondo orafo gioielliero che lancerà in esclusiva il nuovo 'Trendbook 2019+' che sarà presentato sabato 23 settembre durante un seminario dedicato, tenuto da Paola De Luca, Creative Director dell’Osservatorio & Forecaster. I giovani saranno al centro della premiazione dei vincitori tra i 22 finalisti del Concorso Internazionale 'Next Jeneration Jewellery Talent Contest', che per il 2017 ha lanciato il tema 'Gioiello e Funzione'. Sono 22 i finalisti.