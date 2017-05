MODA: TORNA PITTI A FIRENZE CON LE COLLEZIONI UOMO PER L'ESTATE 2018

5 maggio 2017- 14:17

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Torna a giugno, dal 13 al 16, Pitti Immagine Uomo, alla Fortezza da Basso di Firenze. Saranno 1.220 i marchi presenti, dei quali 540 provenienti dall’estero (il 44,2% del totale) e 220 tra nomi nuovi e rientri. Occuperanno l'intera superficie espositiva do 60mila metri quadrati. Tema dei saloni estivi 2017 di Pitti Immagine sono fiori macroscopici che invadono la fortezza. Il concept, layout e direzione creativa di 'Boom, Pitti Blooms' sono a cura del lifestyler Sergio Colantuoni. Per celebrare il tema, dal 13 al 19 giugno, al primo piano de La Rinascente di Milano, sarà presente, per la prima volta, grazie a un’idea di Sergio Colantuoni, un angolo di Pitti Uomo con uno speciale pop up store dedicato alla limited edition 'Boom, Pitti Blooms', una capsule di accessori e pezzi basic. Il Centro di Firenze per la moda italiana presenta l'evento di pre-apertura di Pitti Immagine Uomo 92, in programma lunedì 12 giugno nel complesso di Palazzo Pitti / Giardino di Boboli. Una speciale serata che si articolerà in una cena di gala, e in un evento aperto all'intera città di Firenze.Martedì 13 inaugura a Palazzo Pitti la mostra 'Il Museo Effimero della Moda', prodotta da Fondazione Pitti Immagine Discovery con Gallerie degli Uffizi e Palais Galliera, secondo episodio del programma triennale promosso da Centro di Firenze per la Moda Italiana e dalle Gallerie degli Uffizi. La mostra, aperta fino al 22 ottobre, è curata da Olivier Saillard in collaborazione con Caterina Chiarelli.