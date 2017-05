MODA: TORNA PITTI A FIRENZE CON LE COLLEZIONI UOMO PER L'ESTATE 2018 (2)

5 maggio 2017- 14:17

(AdnKronos) - Special Guest di Pitti Uomo 92 JW Anderson, che si è affermato come fashion brand grazie alla creatività e all’eclettismo che il designer nordirlandese Jonathan Anderson. Special guest anche Off-White: tra fashion e streetwear, Virgil Abloh ha trasformato il proprio lifestyle in un brand di successo, portando Off-White verso una compiuta maturità stilistica. La sera di giovedì 15 giugno, Off-White c/o Virgil Abloh presenterà la collezione menswear SS18, insieme a una selezione della pre-collezione donna.Tra gli eventi, il designer francese Christian Louboutin presenta un inedito special project, partecipando per la prima volta a Pitti Uomo. Hugo, la linea più fashion-forward di Hugo Boss, la sera di martedì 13 giugno alla Manifattura Tabacchi, mostrerà la collezione con uno speciale fashion show che combinerà uscite menswear e womenswear.Federico Curradi torna a Pitti Uomo per presentare, la mattina di mercoledì 14 giugno al Museo Bardini, in anteprima e con un evento speciale, la menswear collection SS18. Importante première a Pitti Uomo per Alanui, il progetto in stile nomade-chic lanciato da Nicolò e Carlotta Oddi. Infine, Pitti Immagine presenta, a giugno 2017, la nona edizione di 'Who Is On Next? Uomo', il concorso dedicato alla ricerca di nuovi talenti della moda maschile. I nomi dei finalisti sono: Bad Deal, Magliano, Omar, matteolamandini, Milano 140, Self Made by Gianfranco Villegas.