MODA: TORNA PITTI BIMBO, 538 COLLEZIONI IN SCENA A FIRENZE

15 maggio 2017- 18:00

Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Torna, dal 22 al 24 giugno, Pitti Bimbo alla sua 85esima edizione. presenti in Fortezza da Basso a Firenze,?538 marchi o collezioni, 322 dei quali provenienti dall’estero (60% del totale). Le novità, assolute o ritorni, sono 139. Dal luxury d’atelier delle collezioni di Apartment al mix fra ricerca e sperimentazione di KidzFIZZ, accanto ai due nuovi progetti espositivi lanciati dal salone: Fancy Room con i suoi brand lifestyle dallo spirito design pop e The Nest, con la sua selezione di piccoli brand indipendenti e “in erba” da tutto il mondo. E ancora i nuovi Pitti Bimbo Editorials, che sorprenderanno come sempre con una ricerca di oggetti curiosi e speciali, fonte di spunti e ispirazioni. Tutto questo accanto ai big brand e alle aziende più prestigiose del kidswear, ai nomi che hanno fatto del contenuto eco la propria cifra distintiva (Ecoethic), fino a microcosmi in espansione come lo sportswear di Sport Generation e le mille inflessioni urban di SuperStreet.Il salone ha visto, nelle ultime stagioni, una crescita importante anche nel numero dei brand di calzature per bambini che, accanto ai brand che presentano anche scarpe nelle loro collezioni total look, hanno individuato in Pitti Bimbo l’appuntamento di riferimento.