MODA: ZANCHETTI VOLA IN GIAPPONE, +70% IN DUE ANNI

19 maggio 2017- 16:48

Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Vola Zanchetti sul mercato giapponese. Il brand di borse lanciato nel 2011 da Francesco Cangiotti e Giacomo Zanchetti ha registrato un incremento delle vendite del 70% in due anni e oggi rappresenta il secondo marchio di accessori più venduto nella catena Deuxieme Classe, con "un sell out del 100% prima dei saldi". Lo racconta all'Adnkronos Francesco Cangiotti, che si occupa del business dell'azienda, mentre Giacomo Zanchetti ne è l'anima creativa. "Siamo entrati nel mercato giapponese quattro stagioni fa. Da allora abbiamo assistito ad un incremento delle vendite stagione dopo stagione. Ad oggi il mercato giapponese rappresenta il 50% del nostro fatturato". Per l'apertura di un monomarca nel Sol Levante è ancora presto, ma già è stata avviata "una fase interlocutoria" con un partner locale. "Attualmente stiamo proseguendo il lavoro con i buyer locali che ci seguono la distribuzione, con l'obiettivo di rafforzarla ulteriormente nel periodo 2017-2018".Non solo Giappone, però, per Zanchetti. Il duo marchigiano guarda anche a uno degli sbocchi più ambiti e temuti: il mercato americano. "Per il mese di settembre, con la stagione P/E 2018, stiamo stringendo un accordo con uno showroom a New York". Certo, visti i chiari di luna, tra promesse di dazi, Russiagate e rafforzamento del dollaro, non è il momento più facile, ma Zanchetti ci crede, anche perché "si tratta di un mercato interessante per noi anche per via del gusto americano, essendo le nostre borse eleganti e adatte alle grandi metropoli".