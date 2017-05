MODA: ZANCHETTI VOLA IN GIAPPONE, +70% IN DUE ANNI (2)

19 maggio 2017- 16:48

(AdnKronos) - Per quanto riguarda il mercato interno "sta andando bene. L'Italia riconferma i numeri della scorsa stagione, così come i negozi confermano gli ordini" prosegue Cangiotti. Porta sull'Europa sarà Parigi: "stiamo pensando per settembre o per ottobre di aprire un temporary a Parigi per incontrare i buyer europei oppure di partecipare a Tranoi", la fiera che si svolge nella capitale francese nei giorni della fashion week e che presenta i marchi giovani e di nicchia.Sul fronte collezione, racconta Giacomo Zanchetti, "per la P/E 2018 avremo due modelli nuovi sviluppati nei volumi, due concetti di tracolline, una delle quali, la più piccola, con un particolare attacco e chiusura. L'altra tracolla sarà composta da due volumi più morbidi con impronta più facile e meno impegnativa rispetto ad Amleto, la nostra borsa icona, e ai volumi che adesso abbiamo". Tra le altre novità in cantiere il lancio, a partire dalla stagione autunno inverno 2018 di un "profumo". I nasi sono già all'opera.