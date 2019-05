21 maggio 2019- 21:35 Modena: Salvini, 'grazie a dl sicurezza migrante sarà espulso'

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - "Il nord africano non era stato espulso perchè aveva dichiarato di essere minorenne e aveva fatto richiesta di protezione umanitaria. Ora è stato beccato, abbiamo scoperto che aveva dato 4 identità diverse e analisi confermamo che non è minorenne e grazie al decreto Salvini: a casa. Col primo barcone, perchè l'aereo non lo meriterebbe". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb su quanto accaduto a Mirandola. "Grazie al decreto sicurezza questo si può espellere, come quel nigeriano che ha staccato un pezzo di dito a un poliziotto. Via via via. E poi qualcuno vuole i porti aperti, ma io li voglio blindare in tutta Italia e tutta Europa".