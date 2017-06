MOIGE FESTEGGIA I 20 ANNI E PREMIA 30 PROGRAMMI

21 giugno 2017- 16:29

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - Il Moige festeggia i propri 20 anni presentando, domani alle ore 15,30 alla Camera dei Deputati, in Sala della Regina la decima edizione di 'Un anno di zapping' 2016-2017, guida critica a 300 programmi della tv italiana. Nello stesso contesto vi sarà la premiazione di 30 programmi e spot vincitori del 'Premio Moige per una tv family friendly' 2016/2017.Saranno consegnati anche quattro Premi speciali di Polizia di Stato - Polizia Stradale e Polizia Postale e delle Comunicazioni, Figc - Lega Nazionale Dilettanti e Fic - Federazione Italiana Cuochi. Alla cerimonia, condotta da Eleonora Daniele, saranno presenti per il ritiro dei premi direttori di rete, autori, conduttori, produttori e professionisti della tv italiana.