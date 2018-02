MOLESTIE: FURLAN, AGGHIACCIANTE NUMERO VIOLENZE IN LUOGHI LAVORO (2)

13 febbraio 2018- 15:01

(AdnKronos) - A tal proposito, aggiunge Furlan, "attendiamo ancora anche il decreto attuativo riguardante gli sgravi contributivi per l'assunzione delle donne vittime di violenza, un provvedimento che andrebbe esteso a tutti i settori produttivi. La strada verso la libertà da ogni sopruso e violenza resta l’atto primario della denuncia, aiutando le donne ad uscire dal silenzio". Per questo, sottolinea la leader della Cisl, "occorre rinnovare una vera alleanza tra le istituzioni, le imprese, il sindacato, il mondo della scuola e dell’informazione, per contrastare questa piaga della nostra società. Dovrebbe far parte dei processi educativi e della cultura civica di un paese avanzato e moderno come l'Italia, fin dai primi anni dell'infanzia, spiegare che il rispetto reciproco tra uomini e donne è il fondamento di una comunità".