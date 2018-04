23 aprile 2018- 13:42 Molise: Berlusconi, avanti centrodestra unito, stop dilettantismo M5S

Roma, 23 apr. (AdnKronos) - "Dal Molise parte un segnale nazionale importante: il centrodestra unito ha la capacità di raccogliere il consenso degli italiani per guidare le regioni ed il Paese. Il messaggio degli elettori è stato chiaro, ora dobbiamo impegnarci con tutte le nostre energie per ripetere lo stesso successo in Friuli". Lo scrive Silvio Berlusconi in una nota in cui commenta il risultato elettorale.Dal Cavaliere arriva anche una stoccata, l'ennesima, al M5S. "Dal Molise - scrive infatti l'ex premier - però esce anche battuto e fortemente ridimensionato il dilettantismo dei Cinque Stelle, rispetto al voto di protesta espresso dagli elettori alle politiche. I grillini si confermano del tutto non credibili per una funzione di governo".