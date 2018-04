23 aprile 2018- 13:55 Molise: Berlusconi, avanti centrodestra unito, stop dilettantismo M5S (2)

(AdnKronos) - Per Berlusconi, "si tratta di un successo davvero significativo. Avevo chiesto agli elettori del Molise un voto per dare un buon governo alla loro regione, per evitare una vittoria dei Cinque stelle che dopo i risultati delle politiche sembrava a portata di mano e per ribadire che il centro-destra è la prima area politica nel Paese. Tutti e tre questi risultati sono stati ottenuti", rivendica. "Prima di tutto - questo è il dato più importante - Donato Toma sarà un governatore autorevole che riuscirà a far ripartire il Molise e a fargli avere il peso che merita nei rapporti con Roma e con Bruxelles". Dopo aver riservato una frecciata al M5S, Berlusconi rivolge un ringraziamento "di cuore" agli "elettori Molisani per aver ascoltato il mio appello. Sono stato in Molise durante la campagna elettorale ed ho sentito intorno a me l’affetto, l’entusiasmo, la voglia di cambiamento dei molisani. Sono tornato dal Molise con la certezza che avremmo vinto".